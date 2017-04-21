Başkan Özakcan, Ilıcabaşı Mahallesi'nde mandrel boncuk tezgahının başına geçti



AYDIN - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki roman kadınlara yönelik gerçekleştirilen, 'Aydın'da roman kadınların mandrel boncuk yapımıyla istihdama katılması' ve 'sepet örme sanatı roman kadınlarla yaşıyor' projelerinin atölyelerini ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıllarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 'Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı' kapsamında, Aydın Roman Dernekleri Federasyonu'nun başvurusu ile 'Sepet Örme Sanatı Roman Kadınlarla Yaşıyor' projesi ve Aydın Romanlar Sosyal Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği'nin başvurusu doğrultusunda 'Aydın'da Roman Kadınların Mandrel Boncuk Yapımıyla İstihdama Kazandırılması' projeleri Ilıcabaşı Mahallesi'nde hayata geçirilmişti. Aydın'daki bazı kurum ve kuruluşlarında ortak olduğu projeler kapsamında Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki Aydın Romanlar Sosyal Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği hizmet binasında başlatılan projelerin atölyelerini Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ziyaret etti. Proje kapsamında sepet ören ve mandrel boncuk yapan kadınlarla uzun süre sohbet eden Başkan Özakcan, Mandrel Boncuk Yapımı Eğitmeni Fatma Vural'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mandrel boncuk tezgahının başına geçti

Belediye Başkanı Özakcan, Eğitmen Vural'dan aldığı bilgiler doğrultusunda mandrel boncuk tezgahının başına geçti. Gözüne koruyucu gözlükleri takarak işe koyulan Özakcan, cama şekil verdi. Boncuğu işlemenin görüldüğü kadar kolay olmadığını kaydeden Özakcan, "Bizzat deneyimleme fırsatı bulduğum boncuk işleme işi görüldüğü kadar kolay değil. Sepet örme işi de aynı şekilde bilgi ve el becerisi isteyen bir iş. Buradaki tüm işler el işi göz nuru ve katma değeri de çok yüksek ürünler. Roman kardeşlerimiz en neşeli, en keyifli yurttaşlarımızdır. El emekleri ile ekonomilerini güçlendirip gelir kaynaklarının da neşeleri kadar yüksek olsun" dedi.

Başkan Özakcan'a ziyareti sırasında Aydın Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Abdül Aydeniz ve Ilıcabaşı Mahalle Muhtarı Alim Tarım'da eşlik etti.