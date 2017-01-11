Başkan Mahmut Badem, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Ahrandı Aile Restaurantta düzenlenen öğle yemeğine Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

Başkan Mahmut Badem; "10 Ocak, basın çalışanlarına ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1961 tarihinden itibaren ülkemizde "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanmaktadır. Her alanda olduğu gibi iletişim alanında da teknolojinin hızla gelişerek ilerlemesi bilgi ve habere ulaşmamızı kolaylaştırdı. Hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basının; toplumun gerçekleri öğrenmesinde, sesini duyurmasında, toplumdan gelen talepleri yansıtmasında büyük rolü vardır. Kamuoyunu aydınlatmak için her türlü olumsuzluklara rağmen büyük özveri ile toplumun haber alma özgürlüğü adına doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla mesleğini yerine getiren tüm basın çalışanlarımızı kutluyorum" dedi.

2017 Projeleri

Belediye çalışmalarını anlatan Başkan Mahmut Badem, 2017 yılında uygulanacak projeler hakkında bilgiler verdi. Mahmut Badem; "Proje çalışmalarını tamamladığımız yedi projenin uygulanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçenin gelişimine katkı sağlayacak; Salı Pazarı'nın yenilenmesi, Hanımlar Lokali, Kırkoluk projesi, Fuar Alanı'nın üstünün kapatılması, Üç Eylül Mahallesi'nde modern bir Düğün Salonu ve Macera Parkı projelerinin önümüzdeki günlerde ihaleleri yapılacak. Merkez ve merkeze uzak mahallelerdeki kilittaş, asfalt ve bordür yapımı çalışmaları da devam edecektir" dedi.

Ekiplerimiz iş başında

Başkan Mahmut Badem; "Tüm yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de soğuk hava nedeniyle aşırı kar ve yağış alan bölgeler oldu. Belediye ekiplerimiz gece gündüz kuzeyden güneye tüm bölgelerde gerekli tuzlama, kar küreme ve sel olan yerlerde vidanjörlerle çalışmalar yaparak vatandaşlarımızın mağdur olmalarını önledi. 9 ayrı ekibimiz iş başında. Elektrik kesintisi nedeniyle suyu kesilen Günlüce ve Seyrekli Mahallelerine de tankerlerle su verildi" dedi.