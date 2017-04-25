BAŞKAN KAYDA'DAN KKTC'ye Bayrak Ve Vatan Toprağı

Salihli Belediyesi tarafından Salihli Muharip Gaziler Derneğine üye 10 Kıbrıs Gazisinin KKTC'ye uğurlanması töreninde konuşan Başkan Kayda: "Bundan 43 yıl önce yavru vatanda eziyet gören, katledilen soydaşlarımız için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtına katılıp bir daha barış götürdükleri toprakları görme imkânı bulamamış 10 gazimizi ve dört belediye meclis üyemizi bu topraklara göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Orada soydaşlarımıza selamlarımızı, şehitlerimize dualarımızı iletin. 1974'ten bu güne ilçemizde ilk defa gerçekleştirilen bu organizasyon gazilerimize duyduğumuz vefanın göstergesidir. Onlar için ne yapsak az. Tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet, yaşayanlara sağlıklı uzun ömür diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Kayda tarafından Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın'a KKTC'deki şehitliklerimize bırakılmak bir Türk bayrağı ve bir avuç vatan toprağı teslim edildi. Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın da başkan Kayda'ya tüm gaziler adına teşekkürlerini ileterek emanetlerin yerine ulaşacağını söyledi