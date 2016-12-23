Başkan Karaosmanoğlu, ''Suriye'de yaşananlar ciğerimizi yakıyor''

Yenilen öğlen yemeği sonrası bir konuşma gerçekleştiren Başkan Karaosmanoğlu, "İnanıyorum ki burada kendi evinizde kendi şehrinizde ki gibi hissediyorsunuzdur. Sizin gülmeniz ve güvende olmanız bizleri sevindiriyor. Suriye'de ve özellikle Halep bölgesinde yaşanan acı olaylar bizim de ciğerimizi yakıyor" dedi.

"İNANIYORUM Kİ AKAN KAN DURACAKTIR"

İç savaştan kaçarak Kocaeli'nin misafirleri Suriyeli kadınlarla olan buluşmasında, Türkiye'nin öz verili çalışması ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde komşumuz Suriye'de ki acıların biteceğini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, "İnanıyorum ki akan bu kan duracaktır. Bunun gerçekleşmesini canı gönülden istiyor, geceleri gözyaşı dökerek dua ediyorum" şeklinde konuştu. İlçe Belediye Başkanları Adnan Köşker ve Şükrü Karabacak'ın yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanları Muzaffer Bıyık, Osman Akbulut, Hasan Soba ile teşkilat üyeleri de Suriyeli kadınlarla olan buluşmada hazır bulundu.

"PROBLEMLERİ GİDERMEYİ İBADET OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bir kısmı Darıca'daki Suriyeli çocuklar için açılan okulun velilerinden oluşan 450'ye yakın Suriyeli kadının katılımıyla gerçekleşen birliktelikte konuşmasına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kentimizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin problemleri nasıl çözeriz bunu da düşünüyoruz. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere problemlerinizi aranızdan seçilen sözcü kardeşlerimize iletmenizi istiyorum. Bizlerde o problemlerin bilgisini alarak çözme yoluna gitmek istiyoruz. Reisi Cumhurumuz, bütün Suriye'den gelen muhacir kardeşlerimize yardımcı olmamızı emrediyor. Bizde bütün bu problemleri gidermeyi ibadet olarak görüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. Toplantının geri kalanında Suriyeli kadınlar yerel yönetimlerden beklentilerini, nasıl geldikleri ve geride neler bıraktıkları gibi konuları bir bir ifade ettiler.