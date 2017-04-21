Başkan Bakıcı'dan Miraç Kandili Kutlama Mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, Kandilin tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olması temennisinde bulundu.



Mesajında; Miraç'ın Peygamber Efendimizin, Yüce Allah'ın sonsuz kudreti ile önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuğu ifade ettiğini belirten Başkan Bakıcı; "Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri olan Miraç Kandilimizin sevgi ve birlik hislerimizi kuvvetlendirmesini diliyor ve dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimizin Miraç Kandili'ni kutluyorum. Bu mübarek günde ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. Gönül dünyamızı bulandıran haset, kin, düşmanlık gibi kötü duygulardan temizleyelim. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, gerek kendi toplumumuz, gerekse tüm dünya insanları arasında sınırlar oluşturan anlayış ve davranışlardan uzaklaşarak, kin ve nefret yerine, sevgi ve barış tohumlarının ekilmesine çalışalım. Bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların, memleketimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine milletimizin huzuruna, bereketine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, başta değerli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Alemi'nin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyorum" dedi. - BİLECİK