Başkan Ali Özkan: "Şampiyonlar Karacabey'den Çıkacak"

Son dönemde Karacabey'de sosyal ve ekonomik yönden olduğu kadar; sportif açıdan elde edilen başarıların da tüm Bursa kamuoyunun haklı takdirini kazandığının altını çizen Belediye Başkanı Ali Özkan, son 2 yıllık dönemde lisanlı sporcu sayısındaki 10 katlık büyümenin, ilçe halkına gelecek adına büyük ümit verdiğini söyledi.

Alt Yapıdan Gelen Çocuklarımız Ülke Sporuna Damga Vuracak

Geleceğin şampiyonlarını oluşturacak sporculara seslenen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan; sporun insanların ruhsal ve bedensel sağlığına sağladığı katkıların yanı sıra; sosyal ve meslek hayatındaki başarılarına da kaynak teşkil ettiğine dikkat çekerken; "Taşıma su ile değirmenin dönmeyeceği bilinci ile altyapı olmazsa olmazımız... Altyapıya sunduğumuz imkânlar ve geliştirdiğimiz projeler sayesinde, ilçede adeta bir sporcu patlaması yaşanıyor. Her zaman sporun ve siz sporcu kardeşlerimizin yanındayız. Alt yapıya önem veren diğer ülkelerin başarısını, hep beraber görüp yaşıyoruz. Bu doğrultuda altyapı desteklerini kararlılıkla artırıp sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

