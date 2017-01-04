Başkan Ali Özkan, Komşu İlçelere Ziyaretlerini Sürdürüyor

Tarım ve hayvancılığın belkemiği durumundaki Güney Marmara bölgesinin, topyekûn gelişip kalkınmasını ve buna yönelik tüm konularda güçlü bir birliktelik sağlanmasını hedefleyen ziyaretlerin yeni adresi, Bandırma Belediyesi oldu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya önceki gün gerçekleştirilen ziyarette, başta Susurluk Şeker Fabrikası'nın faaliyete alınması olmak üzere, tüm bölgenin kalkınması adına geliştirilebilecek proje ve işbirlikleri masaya yatırıldı.

Ortak Hareket Edilecek

Oldukça samimi bir ortamın gözlendiği zi1yarette, her iki ilçenin başta belediyeleri olmak üzere; diğer kurum ve kuruluşları ile birlikte ortak hareket etme kararı alınırken, Ali Özkan ve Dursun Mirza, ziyaretin anısına birbirlerine tablo takdiminde de bulundu.