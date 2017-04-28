Başkan Ali Çetinbaş: AK Parti Her Zaman Emekçilerin Yanında Olmuştur

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 1 Mayıs'ın artık tüm çalışanların, birlik beraberlik içinde demokratik ve sosyal haklarına sahip çıkmalarının simgesi olduğunu ifade etti.



AK Parti'nin her zaman emekçinin yanında olduğunu ile getiren Başkan Çetinbaş, "Millet olarak emeği ve alın terini kutsal kabul eden bir medeniyetinin mirasçıları olduğumuzdan işçinin ve çalışanın hakkını alın teri kurumadan verme kültürüne sahibiz. Sosyal adalet ve huzurun sağlanabilmesi, sağlıklı bir toplum oluşturulabilmesi açısından bu güzel geleneğimizi devam ettirerek gelecek nesillere aktarmada hepimize ve toplumun tüm kesimlerine sorumluluklar düşmektedir.Bu bilinç ve inançla AK Parti olarak her zaman emekçilerin yanında olduk. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını benimseyerek işçilerimizin çalışanlarımızın sorunlarını kendi meselemiz olarak kabul ettik; sendikalarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla karşılıklı istişareler ve ortak anlayışla sorunların çözümü için gayret gösterdik. Çalışanlarımızın sorunlarının, ihtiyaçlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve daha iyi hayat standartlarına ulaşabilmeleri için, büyük bir gayretle çalışıyoruz ve bundan sonrada çalışmaya devam edeceğiz.Geçmişte yaşanan olumsuz 1 Mayıs kutlamalarının aksine, ayrıcalıkların ortadan kalktığı bir arada birlik ve beraberlik içinde yaşama ve çalışma arzusunun perçinlendiği bir gün olarak, güzel bir bayram ve şenlik havası içinde kutlanması hepimizin ortak arzusu ve temennisidir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün çalışanlarımızın 'Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur, bereketli ve kazasız bir iş hayatı geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı. (EFE) - KÜTAHYA