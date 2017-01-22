Başına "Maganda Kurşunu" İsabet Eden Kadın Öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu başına mermi isabet eden kadın hayatını kaybetti.



Mızar Mahallesi'ndeki bir düğünde henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla havaya ateş açıldı.



Başına "yorgun mermi" isabet eden 22 yaşındaki 3 çocuk annesi Dilek Yiğit yaralandı.



Yakınları tarafından otomobille Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından jandarma ekipleri, silahı kullanan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.