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Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması GAZİANTEP - Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezi'ndeki askerleri ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, ziyarette askerlerle karavana yedi. Ziyarette, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak da yer aldı. Başbakan Yıldırım, yemeğin ardından askerlere seslendi.
Başbakan Yıldırım: "Terör Bütün Ülkelerin Başımın Belası"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması GAZİANTEP - Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezi'ndeki askerleri ziyaret etti.
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