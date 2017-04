Başbakan Yıldırım, Sanatçılarla Bir Araya Geldi (2)

Başbakan Binali Yıldırım, sanatçılarla bir araya geldi.



Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'ndeki toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı Mustafa Ceceli, sanat camiasının fikir ve düşüncelerine başvurmanın önemli olduğunu ifade etti.



Ceceli, sanatçıların beklentilerinin dinlenilmesinin önemini vurgulayarak, "Haliyle göz önünde insanlar olarak, herkes bize görüşlerimizi soruyor. Ben de zaten 'evet' diyeceğimi beyan etmiş birisiyim. 18 maddeyi incelediğim için zaten böyle bir karar verdim. Toplumun her kesimiyle temas kurmak önemli. Bunu her tarafın yapmasını isterim. Keşke başkaları da bizi davet etse." diye konuştu.



Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun ise anayasa değişikliğiyle ilgili bilgisi olduğunu, değişiklikle ilgili araştırmalar yaptığını ve konuya vakıf olduğunu belirtti.



Bu buluşmaların çok faydalı olacağını anlatan Uzun, "Hatta daha kapsamlı, geniş olması gerektiğini düşünüyorum. Önemli bir süreç, önemli bir referandum , cumhuriyet tarihimizde bir dönüm noktası. Dolayısıyla her kanadın kendini her alanda, platformda mümkün olduğunca ifade etmesi gerekiyor. Bu da o ifadelerden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.



Şarkıcı İzzet Yıldızhan da halk oylamasından sonra Türkiye'nin önünün açılacağına dikkati çekerek, "Bizim o kadar düşmanımız var ki onun için onlara karşı birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğine inanıyorum ve bundan taraf oyumu kullanıyorum ama özellikle bugün Başbakana başka bir şey soracağım. Ülker grubunun yayınlamış olduğu reklamı soracağım." ifadelerini kullandı.



Şarkıcı Muazzez Abacı ise toplantıya davet edilmenin çok hoş olduğunu belirterek, sanatçıların görüşlerinin önemsenmesi ve buna değer verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Şarkıcı Metin Şentürk de toplantının iyi geçeceğini söyleyerek, "İnşallah ülkemiz için güzel olan, iyi olan ve hepimiz için hayırlı olan ne varsa onları diliyoruz zaten her gün. İnşallah her şey çok hayırlı ve güzel olacak." dedi.



"Diriliş Ertuğrul" dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da buluşmayı çok önemsediğini aktararak, "Özellikle Türkiye'nin bu zorlu sürecinde sanatçılarla bir araya gelinip onların görüşlerinin alınmasını gayet önemsiyorum. Sanatçı sadece eser ortaya koyan değil, memleketi için derdi olan insandır. Bu yüzden ben bu buluşmayı çok önemsiyorum." değerlendirmesini yaptı.



Şarkıcı Petek Dinçöz ise 18 aylık bir oğlu olduğunu hatırlatarak, "Onun yarınları için, ülkem için ne iyiyse onu istiyorum. İnşallah güzel günlerimiz olacak. Bu akşam onun için buradayım." şeklinde konuştu.