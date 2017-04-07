Başbakan Yıldırım: "Rejimin Humus'taki üssüne Amerika'nın yaptığı füze saldırısı bir cevap olmuştur. Türkiye olarak biz bu cevabı destekliyoruz, olumlu karşılıyoruz. Ancak olay bununla sınırlı kalmamalıdır. Suriye'de 6 yıldan beri devam eden bu vahşet artık sona ermeli ve kalıcı, siyasi çözüm Cenevre süreci işletilerek tamamlanmalıdır."



Başbakan Yıldırım: "Şu gerçek bir daha ortaya çıkmıştır, Suriye'nin kuzeyinde mutlaka bir güvenli bölge oluşturulmalı ve burada, savaştan kaçan, ateşten kaçan Suriyeliler güvenlik altına alınmalıdır. Bu konuda biz uluslararası camiaya teklifimizi yeniliyoruz, bununla ilgili kendi kapasitemizde hazırlıklarımızı da yapıyoruz."