Başbakan Yıldırım, Miting Alanına Basın Otobüsüyle Geldi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, halk oylaması çalışmaları kapsamında Başakşehir'de halkla buluştuktan sonra kendisini takip eden basın mensuplarının bulunduğu araçla Arnavutköy'deki miting alanına geldi.



Başbakan Yıldırım, Başakşehir mitinginin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile sabahtan itibaren mitingleri takip eden basın mensuplarının bulunduğu araca geçti.



Gazetecilere kampanyanın nasıl geçtiğini ve referandum tahminlerini soran Yıldırım, "Doğru tahmini verene sürprizlerimiz var." dedi.



Bir gazetecinin "Sizin tahmininiz?" sorusu üzerine Yıldırım, "Ben tahmin yapmıyorum, ben sonuca bakıyorum. Tahmin, vatandaşın vereceği oy. Allah ne verdiyse. 'Ne verirsen elinle, o gider seninle.' diye bir laf var. Yarın İzmir'de oyumuzu vereceğiz, ondan sonra Ankara'ya geleceğiz. Parti genel merkezinde arkadaşlarla birlikte izleyeceğiz." diye konuştu.



"Kampanya istediğiniz gibi oldu mu?" sorusuna Yıldırım, "İyi gitti, sokak iyi, katılım iyi. İnteraktif, iletişim var, vatandaş ilgi gösteriyor. Öyle iş olsun diye gelmiyor insanlar, severek geliyor, keyifle geliyor. Kampanyanın söylemlerine katılıyorlar, bu da bize enerji veriyor. Kampanyanın verimli olmasını sağlıyor." karşılığını verdi.



Yıldırım, balkon konuşması yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine, "Erken soyunup üşütmeyelim, acele etmeyelim. Sonucu bir alalım. Her şey zamanı gelince, ne gerekiyorsa yapılır." dedi.



Başbakan Yıldırım, sokakta çok fazla kampanya yapan olmadığını ancak hareketli geçtiğini, sosyal medyanın hareketli olduğunu, "hayır" kampanyasını da tek başına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğünü anlattı.



Kampanya süresince insanları "kontrollü darbe" söyleminin ve "denize dökme" konusunun rahatsız ettiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bunların ikisi insanlarda çok ciddi bir tepki oluşturdu, benim gördüğüm insanlar çok daha hırslandılar. Hakikaten bu darbeye 'tiyatro', 'kontrollü darbe' demek, hiç yakışmadı. Bu kadar şehidimiz, gazimiz var. O gün bize ateş açtılar, Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye teşebbüs ettiler. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu da biliyor. Bu nasıl tiyatro, kontrollü darbe olur? Böyle düşünmek, demokrasiden yana tavır koyan birisine yakışmadı onu söyleyeyim."



Binali Yıldırım, kampanya süresince genellikle içerik konuşulmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"İçerik konuşmaya fırsat olmadı. Çünkü 'hayır' grubundaki söylemler, umut verici söylemler olmadı, sürekli endişe oluşturan, korku salan yani 'Evet olursa Türkiye mahvolacak.' tarzında konuşmalar, 'kahveler, muhtarlıklar kapanacak'tan tutun her türlü kötümser senaryoyu vatandaşa anlattılar. Bu da tabii kampanyanın asıl konusu olan 18 madde değişikliğini bir bir anlatma imkanını ortadan kaldırdı. Ama buna rağmen biz, belli başlı birkaç nokta var, onları düzeltmeye çalıştık. Son zamanda eyalet muhabbeti oldu, bunlar hiç aslı astarı olmayan, anayasada yeri olmayan ve anayasada teminat altına alınmış bir mesele olmasına rağmen buradan da kafa karıştırma yoluna gidildi maalesef. Şükrü Bey'in ne dediğini de bilmiyorum, Sayın Bahçeli gündeme getirdikten sonra benim haberim oldu. Biz kampanyada orada burada meşgul oluyoruz, kimin ne dediğini takip etme fırsatımız bile olmadı. Ama bu tip yaklaşım, verimli bir yaklaşım değil. Birisi bir laf etmiş olabilir, bütün kampanyayı onun üzerine kurgulamanın anlamı yok. Her iki taraftan da maksadını aşan, yanlış sözler oldu. Onları bir sefer düzeltip geçmek lazım, sürekli sürekli böyle yapmaya başladık mı o toplumda ayrışmaya sebep olur."



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, 51 ile gittiklerini belirterek, "hayır" kampanyasını yapanların da "evet" için çalışanların da medeni ölçülerde birbirleriyle selamlaştığını, konuştuğunu, birbirlerinin stantlarını ziyaret ettiğini anlattı. Yıldırım, "Bunlar hoş şeyler. Çünkü bugünler geride kalacak, ne yaptığımız hatırlanacak. Prensip şu olmalı, eğer istediğinizi söylerseniz, istemediğinizi işitirsiniz, söylerken dikkatli olmak lazım." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, Kanal 24 muhabiri Adem Hançer'in kızı Zeynep ve kayınpederi Ahmet Çakır ile telefonla görüntülü görüştü.



Yıldırım, kendi otobüsüne geçmeden önce gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.