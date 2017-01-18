Başbakan Yıldırım Japonya Bakanı İshıı'yi kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım bugün Çankaya Köşkü'nde Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı'yi kabul etti.
Başbakan Yıldırım Japonya Bakanı Ishıı'yi Kabul Etti
Başbakan Yıldırım Japonya Bakanı İshıı'yi kabul ettiBaşbakan Binali Yıldırım bugün Çankaya Köşkü'nde Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı'yi kabul etti.
Başbakan Yıldırım Japonya Bakanı İshıı'yi kabul etti
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