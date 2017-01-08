Başbakan Yıldırım, Neçirvan Barzani ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak'ta temaslarına devam ediyor. Bağdat'taki temaslarını tamamlayan Yıldırım, sabah saatlerine Erbil'e geldi. Başbakan Yıldırım, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Yıldırım'ın, Erbil'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile Başbakanlık Konukevi'nde bir araya geldiği öğrenildi.

MESUD BARZANİ İLE DE GÖRÜŞECEK

Başbakan Yıldırım, Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile de görüşecek.



TÜRKMENLERİN SIKINTILARI

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, Türkmen siyasetçileri kabulünde, Irak'ın içinden geçtiği zor dönemde en başta Türkmenlerin sıkıntı çektiğini, mezhep ve bölge ayırt etmeksizin bütün Türkmenlerin yardımına koştuklarını belirtti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı çerçevesinde, Bağdat'taki Başbakanlık Misafirhanesinde Türkmen siyasetçileri kabul etti.

"TÜRKMENLER ÖZ KARDEŞİMİZDİR"

Kabulde, Irak Türkmen coğrafyasının bütün bölge ve kesimlerini temsil eden Türkmen siyasetçilere hitap eden Yıldırım, Telafer'den Mendeli'ye bütün Irak Türkmenlerini kucakladıklarını bildirdi.

Yıldırım, Türkmenlerin, dost ve kardeş Irak'ın ayrılmaz ve asli bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Türkmenler hem öz kardeşimiz, hem de Irak'la aramızdaki kardeşlik bağıdır." dedi.

300 BİN IRAKLI TÜRKİYE'DE

Irak'ın içinden geçtiği zor dönemde en büyük sıkıntıyı çekenlerin başında Türkmenlerin geldiğini belirten Yıldırım, mezhep ve bölge ayırt etmeksizin bütün Türkmenlerin yardımına koştuklarını, aralarında Türkmenlerin de bulunduğu 300 bin Iraklıyı Türkiye'de ağırladıklarını ifade etti. Yıldırım, Irak içinde yerlerinden olanlar için kamplar inşa ettiklerini, sayısız yardım konvoyu gönderdiklerini, bundan sonra da başta Irak Türkmenleri olmak üzere, bütün Iraklılara yardım etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkmenler arasındaki birliğin muhafaza edilmesine en çok bu dönemde ihtiyaç duyulduğuna değinen Yıldırım, Türkmenlerin kendi aralarında ve Türkiye ile kavga çıkartmaya çalışanlara göz açtırmayacağından emin olduğunu belirtti.

YENİDEN İNŞA İÇİN YARDIM EDİLECEK

Başbakan Yıldırım, Irak'ın terörle mücadelesine, toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygı çerçevesinde katkı sağladıklarına işaret ederek, "DEAŞ belası"ndan kurtarıldıktan sonra Türkmen beldeleri dahil olmak üzere, zarara uğrayan Irak yerleşim birimlerinin yeniden inşası için gerekli her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Toplantıda söz alan Türkmen siyasetçiler, Başbakan Yıldırım'ın Irak'ı ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkmen siyasetçiler kabulde, Yıldırım'ın ifadelerine tamamen katıldıklarını, Türkmenler ve Türkiye arasındaki sarsılmaz bağın, Irak-Türkiye ilişkileri için de büyük bir değer olduğunu bildirdi.



IRAK'TAKİ DİNİ LİDERLERİ KABUL ETTİ

Başbakan Yıldırım, daha sonra Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı çerçevesinde, Başbakanlık Misafirhanesinde, Irak Sünni Vakfı Başkanı Abdüllatif el-Humeyim, Şii lider Ayetullah Ali Sistani'nin Temsilcisi ve Şii Vakfı Başkanı Seyid Muhanned Cemalettin ve dünyadaki bütün Keldanilerin Patriği Mar Louis Raphael I. Sako'yu ile görüştü.

Yıldırım, kabulde, bir dinler ve kültürler mozaiği olan Irak'ın Sünni, Şii, Hristiyan, Asuri, Keldani, Yezidi, Arap, Türkmen, bütün renklerine sevgi ve saygı beslediklerini dile getirdi.

Tarih boyunca din, mezhep, etnik ayrım yapmadan bütün mazlumlara kucak açan Türkiye'nin, Irak'a da her zaman destek olduğunu, nitekim terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Iraklılar arasında Şii, Sünni ve Keldanilerin de bulunduğunu belirten Yıldırım, bundan sonra da Irak'a destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

"MEZHEPÇİLİK OLMAZSA AŞILMAYACAK SORUN YOK"

Irak'ta tüm inanç mensuplarının barış içinde bir arada yaşamalarını arzu ettiklerine dikkati çeken Yıldırım, DEAŞ, PKK ve benzeri terör örgütlerinin, bu bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını bildirdi.

Bölge hakkında karamsar senaryolar üretildiğine işaret eden Yıldırım, halbuki mezhepçilik ve aşırıcılık tuzağına düşülmeden el ele verildiğinde, aşılamayacak bir sorunun kalmayacağını kaydetti.

Kabulde söz alan dini liderler de Başbakan Yıldırım'ın ifadelerinden memnuniyet duyduklarını, bu görüşlere aynen iştirak ettiklerini belirtti. Dini liderler, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden muzdarip Irak vatandaşlarına verdiği destek için şükran duyduklarını ifade etti.