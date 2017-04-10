Başbakan Yıldırım'dan Polise Sandık Güvenliği Uyarısı (2)

'KARARSIZ SEÇMENİ İKNA EDİN'



Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda milletvekilleri, belediye başkanları, il yönetimi, seçim koordinasyon merkezi başkanlarıyla toplantı yaptı. Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dün Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda yaptıkları mitinge olan katkılarından dolayı teşkilata teşekkür etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Başbakan Ylıdırım, teşkilata şunları söyledi:



"Harikaydınız. Yıllarca unutulmayacak bir miting yaptınız. Tahriklere kapılmadan sağduyulu ve nezaketli davranışından dolayı kutluyorum. Onlar agresifleşse de biz sağduyulu bir şekilde devam edeceğiz. Son hafta, kararsız seçmeni ikna edin. Mahalle çalışmalarına devam edin. Sandıklara sahip çıkın."



Başbakan Yıldırım, il başkanlığı binasını gezdi ardından konakladığı Balçova Kaya Termal Otel'e giderek, Aydın mitingi için hazırlık yaptı.



