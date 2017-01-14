Başbakan Yıldırım, Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilemeyeceğini belirterek, "Biz de (değiştirilmesini) teklif filan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir. Bunlar devletin temelleridir, olmazsa olmazıdır" dedi.
Başbakan Yıldırım, Anayasanın İlk 4 Maddesinin Değiştirilemeyeceğini Belirterek, "Biz de...
Başbakan Yıldırım, Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilemeyeceğini belirterek, "Biz de (değiştirilmesini) teklif filan etmedik, edenlerle de işimiz olmaz. Bu kadar açık ve nettir.
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