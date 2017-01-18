Başbakan Yardımcısı Şimşek, Davos'ta

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 47. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Türkiye'yi temsil etmek üzere beraberindeki heyetle İsviçre'nin Davos kasabasına geldi.



Şimşek, "Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" ana temasıyla düzenlenen ve 20 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan forumun, "G20 Gündemi: Yeni Büyüme Yolu Planlaması", "Suriye ve Irak: Anlaşmazlığı Bitirme", "Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le Sohbet" başlıklı oturumlarında konuşma yapacak.



Başta Suriye krizi olmak üzere dünyadaki çatışmalar dahil pek çok sorunun tartışılacağı forumda küresel iş birliğini güçlendirmek, ekonomik büyümeyi canlandırmak, kapitalizmin reformu ve 4'üncü Sanayi Devrimi'ne hazırlanma konuları ele alınacak.



Foruma, 100'den fazla ülkeden 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.