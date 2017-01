Başbakan Yardımcısı Şimşek: (2)

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, reformların desteği ile Türkiye'nin 2018 yılından itibaren yüzde 5 ve üstünde bir büyüme patikasına tekrar oturacağını söyledi.



Şimşek, 47. Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere gittiği Davos'ta, Bloomberg-Habertürk TV ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Eğitimin önemine dikkati çeken ve bu alanda yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi veren Şimşek, "Yabancı dil konusunda zayıfız. Şu anda bir öneri var. İnşallah hayata geçer, çalışılıyor. İlk 4 yıllık eğitimden sonra bir yıl tamamen yabancı dil. Bu çok önemli. Gerekirse dışarıdan öğretmen desteğini de almak lazım." dedi.



Eğitim konusunda özel sektörün devletten daha başarılı olduğunu anlatan Şimşek, Türkiye'de eğitimde özel sektörün payının, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin 4'te 1'i seviyesinde olduğunu, şimdi özel sektöre de güçlü destek verdiklerini söyledi.



Başbakan Yardımcısı Şimşek, 2017 ve 2018 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:



"Piyasalar açısından konuşayım, ortalık biraz toz, duman. Buralardan ne öngörü yaparsanız yapın, bunlar tartışmaya açık. Kişisel görüşüm, büyük bir ihtimalle referandum sonrası hızlı bir toparlanmaya gireriz. Hain darbe girişimi sonrası yavaşlayan, hatta küçülen bir ekonomi söz konusu, bu kısa vadeli bir yavaşlamadır. Büyük ihtimalle geçici bir yavaşlamadır. Belirsizlik azalır azalmaz, Türkiye tekrar güçlü bir büyüme patikasına oturacak. Bu birinci husus.



İkincisi, büyük ihtimalle, reformların desteği ile Türkiye 2018 yılından itibaren yüzde 5 ve üstünde bir büyüme patikasına tekrar oturacak. Referanduma kadar olan dönemde mesajımız çok net; biz reel sektörün yanındayız. Reel sektör sıkıntılı günler geçiriyor fakat biz reel sektöre gerek krediye erişim noktasında gerekse istihdam destekleri noktasında, her konuda ciddi çözümler geliştirdik.



Şu anda gündem farklı olduğu için piyasalar bardağın boş tarafına odaklanmış durumda. Bardak aslında yarıdan fazla dolu. Biz 2016'nın ikinci yarısındaki reform çabalarımızı başka zaman yapsaydık çok büyük dikkat çekerdi. Şimdi bardağın boş kısmına herkes bakıyor. Türkiye'nin algısını düzelteceğiz. Karşı şer cephe çok çabalıyor. FETÖ'sünden bölücü terör örgütüne kadar Türkiye'ye karşı büyük bir kampanya var. Birebir diyaloglar çok önemli."



Şimşek, Türkiye'ye yönelik tehditlerin azalmasıyla, demokrasi ve hukuka ilişkin kaygıların da ortadan kalkacağını vurgulayarak, "Biz özünde reformist bir hükümetiz. Daha çok demokrasi, hak ve özgürlük, güçlü bir hukuk devleti çerçevesinde ülkeyi ileri taşımak istiyoruz. Başımıza gelen felaketlerden dolayı ve yakın coğrafyadaki terör tehdidinden ötürü mecbur kaldık ve OHAL ilan ettik. Bu da ilanihaye devam etmez. Bütüncül bakmak lazım. Piyasadaki dalgalanmalar bu çerçevede değerlendirilirse, önümüzdeki dönem bütün bu bahsettiğim alanlarda iyileşmelerin sağlanabileceği ve Türkiye'nin tekrar yüksek büyüme patikasına oturacağı bir dönem olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.



"Açık pozisyonlar için adım atacağız"



Şimşek, kurun seviyesinden rahatsız olup olmadığının sorulması üzerine ise kendilerinin bir kur hedefi olmadığını söyledi. Bunun, kurdaki dalgalanmalara karşı kayıtsız oldukları, bunların etkisini küçümsedikleri anlamına gelmemesi gerektiğini vurgulayan Şimşek, "Kur reel sektörü, özellikle açık pozisyonu olan firmaları etkiliyor. Bu konuyu çalışıyoruz. Orta ve uzun vadede, bundan sonra Türkiye'nin tekrar böyle bir sorunla karşılaşmaması için bir taraftan cari açığı diğer taraftan da açık pozisyonlarını yönetilebilir düzeyde tutmaya yönelik çok ciddi çabalar var. Önümüzdeki haftalarda veya aylarda bu konuda makro ihtiyati adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.



Şimşek, 2008'de hane halkına dövizle borçlanmayı yasaklamalarının doğru bir karar olduğunu anlatarak, "Şimdi oturacağız, hiç döviz geliri olmayanların da dövizle borçlanmasına ilişkin düzenlemeleri çalışacağız. Gidip finansal bir hedge (riskten korunma) yapacaksa önü açık. İkinci konu, kurun enflasyon etkisi var. O nedenle önümüzdeki dönemde özellikle biz vergi yoluyla enflasyonun artmasına izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde bu konularda ciddi bir şekilde imtina edeceğiz. Enflasyonun tekrar hızlı bir şekilde Merkez Bankasının hedeflerine uygun bir şekilde, 2018-2019'da geri dönmesi noktasında biz de ilave destek vereceğiz. O konularda ilave hassasiyet göstereceğiz." dedi.



Şimşek, tüm şirketlere ilişkin kredi ve döviz borçları incelenip, ona göre mi model önerileceği sorusu üzerine de şu anda firma bazında bütün verileri topladıklarını, analiz yapacaklarını belirtti.



Bunun sonucunda birtakım formüller geliştireceklerini anlatan Şimşek, "Biz nasıl yardımcı olabiliriz ona bakacağız ama risklerin birikmesini engelleyecek birtakım kurallar koyacağız. Yani bu aşamada daha çok detay anlamlı olmaz. Çünkü bu çalışma devam eden bir çalışma." diye konuştu.



"Merkez Bankası adımları çok önemli"



Şimşek, "Merkez Bankasının faiz indirmesi ya da artırmasının önünde bir engel var mı? Politikacı olarak müdahale ediyor musunuz?" sorusu üzerine, "Merkez Bankasının kredibilitesi, doğru zamanda doğru şeyler yapması kadar kritik bir önem taşıyan başka bir husus bilmiyorum kısa vadede." dedi.



Merkez Bankasının, fiyat istikrarı esas olmak itibarıyla, makro finansal istikrarı sağlamaya yönelik yapması gerekenleri geçmişte yaptığını anlatan Şimşek, "Eminim, inanıyorum ki yapacaktır. Çünkü burada bir enflasyon hedefimiz var. Geçici olarak birtakım şoklar nedeniyle hedeflerin dışına taşabilir ama tekrar bu hedeflere doğru getirmek Merkez Bankasının asli görevidir. Buna da odaklanmak durumundadır." ifadelerini kullandı.



Şimşek, prensip olarak Merkez Bankasının politikası, faiz seviyesi, kur seviyesi bu konularda yorum yapmadığını ancak politika çerçevesinin ise çok net olduğunu belirterek, "(Merkez Bankasının) Görevi belli, enstrüman bağımsızlığı söz konusu. Maalesef geçmişte yapılan tartışmalar, zaman zaman tereddütler bu algıları, bu kredibilite açığını oluşturdu. Bizim bütüncül yaklaşmamız lazım ama asli hedefleri de gözden kaçırmamak lazım. Maliye politikasında aslında oldukça güçlüyüz. Orada alan ciddi bir şekilde istihdam yaratmaya yönelik. Para politikası da daha güçlü bir şekilde, fiyat istikrarına ve makro finansal istikrar odaklanmış durumdadır." değerlendirmelerinde bulundu.



"Türkiye'yi cazibe merkezi yaparsak not tekrar artar"



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye hakkındaki kararına yönelik soru üzerine de Şimşek, şunları kaydetti:



"Son bir ay içerisinde 2 kez görüştük. Londra'da bir de Ankara'da görüştük. Tabii, Türkiye zor bir dönemden geçti. Maalesef bu zorluk ve sıkıntılar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerine yansıdı. Fakat bence oraya odaklanmaktan çok, çok hızlı bir şekilde, tekrar yapısal reformlarla, güçlü ekonomik performansla, belirsizlikleri geride bırakarak Türkiye'yi tekrar yatırımlar için cazibe merkezi haline dönüştürmeyi başarırsak, reyting kuruluşları notumuzu artırırlar. Ben inanıyorum.



Esas olan burada konu, bizim hızlı bir şekilde, önemli anayasa reformlarını aradan çıkartmak, arkasından hızla sadece ve sadece ekonominin en büyük gündem maddesi halinde, yapısal reformlarla tekrar uluslararası yatırımlar ve Türkiye'deki yatırımlar için cazibe merkezi olmamız. Bu çok kritik. Onlar gelir takip eder, gereğini yaparlar. Kısa vadeye odaklanmamak lazım. Yakın dönem zor bir dönemdi. Bizim görevimizde kredi notları çok hızlı artmıştır. Şimdi zorlukları yansıtıyor. Bu zorlukları aştığımızda, tekrar bu yeni dönemi yansıtacak bir patikaya gireceğiz."



(Bitti)