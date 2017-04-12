Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: "Allah'a Çok Şükür Gavurlara da Bu Millet Artık Türkçe...
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: "Allah'a çok şükür gavurlara da bu millet artık Türkçe öğretmeye başladı" Kurtulmuş, Kendisine hediye edilen Çarşamba'ya özgü yumurta topuk kösele ayakkabıyı da konuşma yaptığı aracın üstünde giydi Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan...
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: "Allah'a çok şükür gavurlara da bu millet artık Türkçe öğretmeye başladı"
Kurtulmuş, Kendisine hediye edilen Çarşamba'ya özgü yumurta topuk kösele ayakkabıyı da konuşma yaptığı aracın üstünde giydi
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş:
"Bunların istediği Türkiye, 5 kuruş için 50 bin kere gavurun karşısında takla atan Türkiye'dir"
SAMSUN - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Avrupa ülkelerinin kendi gazetelerinde Türkçe 'hayır' manşetleri atması üzerine, "Allah'a çok şükür gavurlara da bu millet artık Türkçe öğretmeye başladı" derken, kendisine hediye edilen Çarşamba'ya özgü yumurta topuk kösele ayakkabıyı da konuşma yaptığı aracın üstünde giydi.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, referandum çalışmaları kapsamında Sinop'taki programların ardından Samsun'un Çarşamba ilçesinde vatandaşlara seslendi. Çarşamba Belediyesi önündeki meydanda otobüsün üstünden vatandaşlara seslenen Kurtulmuş, gündemle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.
"Allah'a çok şükür gavurlara da bu millet artık Türkçe öğretmeye başladı"
Avrupa'daki ülkelerin kendi gazetelerinde referandum ile ilgili olarak Türkçe haberler yapılmasını eleştiren Numan Kurtulmuş, "Avrupa Türkiye'deki seçimlerini yakından takip ediyor. Önce Avusturya Dışişleri Bakanı kapıyı açtı. 'Erdoğan ve arkadaşlarını Avrupa'da görmek istemiyoruz' dedi. Arkasından birçoğu yürüdü. Almanya'da, Hollanda'da Fransa'da, Belçika'da aynı sesler yükseldi. Yetmedi, meydanda sizin gibi bekleyen vatandaşlarımızın üzerilerine atlarla, köpeklerle saldırarak insanlarımızı yaraladılar. Yetmedi, bizim milletvekillerimize, bakanlarımıza orada halkla buluşması için izin vermeyenler, PKK'nın miting yapmasına, 'hayır' miting yapmasına izin verdiler. Hatta etrafını polis kordonuyla çevirdiler ve güvenlik altına aldılar. Bunları da gördük, yetmedi. İsviçre'de bir gazete 1. Sayfaya manşet attı. Kocaman bir Tayyip Erdoğan resmi, yanına da diyor ki 'Erdoğan'ın diktatörlüğüne son vermek için hayır' diyor. Manşeti de Türkçe yazmış, gördünüz. Allah'a çok şükür bardağın bir de dolu tarafına bakın. Dolu tarafı da şu, Allah'a çok şükür gavurlara da bu millet artık Türkçe öğretmeye başladı. İnşallah birçoğu da bu Türkçeyi de öğrenecek. Fuat Köktaş, 'Biz FETÖ öğretiyordu zannediyorduk, onlar öğretmemiş, biz öğretiyoruz' diyor. Yetmedi Almanya'da bir gazete Cumhurbaşkanımızın koca bir resmi ve yanında Almanca büyük harflerle 'Erdoğan ve arkadaşlarını Avrupa'da görmek istemiyoruz' yazısı. Bu millet enayi mi? Sizin ne yapmak istediğinizi anlamaz mı? Sanane ya. Biz İsviçre'de, Avusturya'da Belçika'da, Hollanda'da Cumhurbaşkanlığı Sistemi için oy mu veriyoruz? Bu millet Türkiye ve kendisine uygun yeni bir yönetim modelini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirmek için oy verecek. Millet ne derse başımız, gözümüz üstüne" dedi.
"Bunların istediği Türkiye, 5 kuruş için 50 bin kere gavurun karşısında takla atan Türkiye'dir"
Avrupa'nın istediği Türkiye modelinin çok geride kaldığını ifade eden Kurtulmuş, "Bu beyler güçlü bir Türkiye istemezler. Bunların istediği Türkiye, 5 kuruş için 50 bin kere gavurun karşısında takla atan Türkiye'dir. Bunların istedikleri Türkiye, AB'nin terbiye salonunda 10'larca yıl başüstüne diyerek terbiye edilmeyi bekleyen Türkiye'dir. Bunların istedikleri Türkiye, krizler içerisinde debelenen bir Türkiye'dir. Bunların istedikleri Türkiye, hükümet kurulmasın, hükümet krizleri olsun, darbeciler gün doğsun diyerek bekledikleri Türkiye'dir. Bunların istedikleri Türkiye, terör örgütlerinin değirmen taşı altında başı ezilen bir Türkiye'dir. Bunların istediği Türkiye, yeni dünya kurulurken 'Biz dünyada söz sahibi olmak istiyoruz' diyen değil, 'Biz Türkiye'ye ne rol verilirse, o rolü oynamaya hazırız' diyen bir Türkiye'dir. Bu millet bunu mu istiyor? Hayır. Bu millet güçlü bir Türkiye istiyor. Bu millet Selçuklu, Osmanlı'nın torunudur. Bu millet büyük bir medeniyetin sahibidir" diye konuştu.
Mitinge ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve vatandaşlar katıldı.
Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, mitingin ardından Kurtulmuş'a, Çarşamba'ya özgü 44 numara yumurta topuk kösele ayakkabı hediye etti. Hediyeyi çok beğenen Kurtulmuş, konuşma yaptığı otobüsün üstünde kendi ayakkabılarını çıkartarak, hediye edilen yumurta topuk ayakkabıyı giydi. Kurtulmuş, Ordu ilene ayağındaki bu ayakkabılarla gitti.