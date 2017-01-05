Başbakan'ın Müjdesi Kilislileri Heyecanlandırdı

RIDVAN KORKULUTAŞ - Başbakan Binali Yıldırım'ın ziyareti sırasında verdiği, Kilis'in kalkınmada 6. bölgeye alınacağı müjdesi, başta iş dünyası olmak üzere kentte sevinçle karşılandı.



Başbakan Yıldırım'ın 2016'nın son günü Kilis'te halka hitabında verdiği, esnafa sicil affı, borçlara kredilendirme ve yeniden yapılandırmayla vergi indirimi, işverenlere sigorta prim ve gelir vergisi stopaj desteği gibi destekleri kapsayan müjdeler, Kilis'te iş dünyası ve yöre halkını heyecanlandırdı.



Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis'in yaşadığı göç ve roket saldırıları nedeniyle ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.



Kentin kalkınmada 6. bölge olmasının, çok önemli yatırımların yapılmasına vesile olacağını dile getiren Kara, "Yılın son günü Başbakanımız 2016 yılını bizim için müjdeyle kapattı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu bölgede Kilis çok büyük sıkıntıya girmişti. Gerek Suriyeli mültecilerden gerekse de füzelerin atılmasından dolayı şehir ekonomisi durma noktasına gelmişti ve sıfırlanmıştı bazı şeyler. Sayın Başbakanımızın yaptığı bu jestle, ben inanıyorum ki 2017 yılı ve sonrası Kilis için muhteşem yıl olacak." ifadelerini kullandı.



"Kilis bir sanayi şehri olacak"



İleriki yıllarda Kilis'in özellikle de konumu itibarıyla yatırımcıların tercih edeceği bir yer olacağını belirten Kara, şöyle devam etti:



"Kilis, Hakkari'deki ve Şırnak'taki gibi yatırım yapma pozisyona geldi ama Kilis'in, Hakkari'den ve Şırnak gibi benzeri yerlerden çok daha stratejik, ve güvenli bir noktada olduğu için ben bütün yatırımcıların Kilis'e geleceğini düşünüyorum. Kilis'e müthiş yatırımlar yapılacak inşallah. Önümüzdeki bir yıl içerisinde Kilis'e müthiş bir yatırım akacak ve Kilis bir sanayi şehri olacak. Kilis'in artık çok iyi bir pozisyona geleceğine inanıyorum."



Kente yapılacak yatırımların Suriye'nin yeniden yapılanmasını da sağlayacağını kaydeden Kara, "Buraya yapılacak yatırımlar hem Suriye'nin yapılanmasını sağlayacak, hem de Türkiye'nin imarına da faydası olacaktır. 2016 yılını çok sıkıntılı ve problemli bir şekilde geçirdik ama 2016 yılının son günü bizim için yeniden bir umut ışığı, yeniden bir ilerleme ve yeniden bir büyüme hamlesi oldu. Kilis halkı adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakanımız Binali Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



"Kilis, yatırımcılar için çok avantajlı bir yer olacak"



Kilis Sanayi ve Ticaret Odası (KİTSO) Başkanı Mehmet Erdal Öndeş de Kilis'in yaşadığı sıkıntıların çözülmesi adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümetin büyük çaba sarf ettiğini vurguladı.



Kentin Gaziantep'e yakınlığı dolayısıyla da yatırımcıların buraya yöneleceğine inandığını ifade eden Öndeş, "Yanı başımızdaki sanayi şehri Gaziantep üçüncü teşvik kapsamında. Gaziantep'e 50 kilometre yakınındaki bir şehre böyle bir şey yapılmasının, özellikle Gaziantepli yatırımcıları buraya çekeceğini düşünüyorum. Özellikle Ar-Ge yatırımları yapılırsa çok daha büyük avantajları olur. Yatırımcıları Kilis'e bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



İş dünyası ve vatandaşlar da memnun



İş adamı Ahmet Murat Toprak da Kilis'in yatırımların yapılması açısından müsait bir bölgede bulunduğunu ifade ederek, "Başbakanımızın açıklaması bizi çok memnun etti. Memleketimiz için çok önemli bir olay. Kilis'in büyük bir potansiyeli var. Küçük bir şehir ve yatırıma çok müsait bir bölgede bulunuyor. Yatırımcılar, Kilis'e yapacakları yatırımların karşılığını mutlaka alacaktır. Halkımız geleceğinden artık çok ümitli." dedi.



Vatandaşlardan Cengiz Alper ise Kilis'te yeni iş sahalarının açılacağını ve işsizliğin büyük oranda azalacağını ümit ettiklerini dile getirdi.



Mehmet Lütfü Kudeyş de Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği müjdenin kendileri çok sevindirdiğini ve ümitlendirdiğini kaydetti.