Başbakan'dan AKPM Tepkisi: Karar Siyasi ve Gerçeklerle Örtüşmüyor

Başbakan Binali Yıldırım, AKPM'nin kararına tepki gösterdi. Başbakan, kararın siyasi olduğunu ve gerçeklerle örtüşmediğini söyledi.

İşte Başbakan'ın açıklamaları:

Şaşırmadık. O kararda oy kullananların tamamı PKK'nın terör örgütü olmasından çıkarılması için propaganda yapan kişiler. Bu karar şunu gösteriyor son zamanlarda Avrupada' da İslamafobi, ırkçılık, Türkiye karşıtlığı Avrupa Konseyi'nde yansımasıdır.

"GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMÜYOR"

Bunlar bölgesel ve küresel barış için faydalı karar değil. Biz Türkiye olarak bu kararı siyasi olarak görüyoruz. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyor.

"BUNUN DOĞURACAĞI SONUÇLAR VAR"

Kimse Türkiye gibi 15 Temmuz travmasını yaşamadı. Yaşamadıkları için Türkiye'de neler oldu, Türk halkı hangi badirelerden geçti ve Türkiye'nin alması gereken tedbirler nelerdir, zahmet edip derinliğine inceleme fırsatı bulmadılar. Dolayısıyla Türkiye alınan karar ne olursa olsun, demokrasisini güçlendirmeye, ülkesinin ve milletinin refahını, güvenliğini korumaya devam edecek. Türkiye bölgedeki barışın güvenliğin teminatı olmaya devam edecek. Bir gün gelecek ki, onlar da aldıkları kararın ne kadar yanlış olduğuna kanaat getirecekler. Bunun doğuracağı sonuçlar var, hükümet olarak değerlendirmemizi yapacağız. Atmamız gereken adımlara karar vereceğiz. AB Türkiye konusunda kafa karışıklığını gidermeli.

SİNCAR AÇIKLAMASI

Son günlerde yoğun terörle mücadele var. Bugün itibariyler 70 terörist etkisi hale getirildi. 5 tane şehidimiz var. Terörle mücadeledeki kararlılık tüm hızıyla devam ediyor. Kırsalda, kentte her yerde yuvalandıkları yerleri bulup imha ediyoruz. Verdiğimiz bir söz var. Hükümetin kurulduğu ilk gün dedik ki, 'Milletimiz rahat olsun. Terör belasından kurtulacağız'. Bunun kararlığı içerisinde güvenlik güçlerimiz canla başla çalışıyor. Tehdidi yerinde bertaraf ediyoruz. Terörü Türkiye'nin gündeminden alt sıralara düşürmek için bütün imkanları seferber ediyoruz.