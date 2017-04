Başbakan Binali Yıldırım: 'Milletin Kararının Üzerine Hiçbir Mahkeme Bir Karar İbraz Edemez'

Başbakan Binali Yıldırım: "Milletin kararının üzerine hiçbir mahkeme bir karar ibraz edemez"

-"Çukurca'da maalesef saha taramaları esnasında 2 askerimiz şehit edildi ve karşılığında gereken yapıldı, oradaki terör yuvaları darmadağın edildi"

"Yenilen pehlivan güreşe doymaz"

"Ana muhalefet partisinde kim son sözü söylüyor anlamış değilim"

-"Partimizin yetkili kurulları kongre takvimiyle ilgili çalışmaları başlatmıştır, bundan sonra da ne karar verecekse ona göre icra edilecek"

"(OHAL komisyonu) Gerekli güvenlik araştırmaları yapıldı ve bugünlerde bu atamaları yapacağız"



ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine yönelik Danıştay'a gitme kararı almasına ilişkin, "Bunlar beyhude gayretlerdir. Seçimler konusunda, YSK'nın verdiği karar kesindir. Bunun üzerine herhangi bir yargı yolu yoktur. İstedikleri yere gidebilirler. Milletin kararının üzerine hiçbir mahkeme, bir karar ibraz edemez" dedi.

Başbakan Yıldırım, Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "PYD ve YPG unsurlarının Rakka operasyonunda kullanılması halinde Türkiye'nin B planı ne olacak" sorusuna Yıldırım, şu cevabı verdi:

"Ülkemizin hem içerde hem dışarıda birliğine, beraberliğine kasteden bütün terör örgütleriyle amansız mücadelesi devam ediyor. Bölgede birkaç gün önce başlatılan operasyonlarda bu güne kadar 30 civarında terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlar devam ediyor. Çukurca'da maalesef saha taramaları esnasında 2 askerimiz şehit edildi ve karşılığında gereken yapıldı, oradaki terör yuvaları darmadağın edildi. Bu mücadele devam edecektir. Türkiye'nin sınırlarının dışında da tehdit var oldukça, bu tehdit kimden gelirse gelsin bunların hepsine gereken karşılık verilecektir. Önemli olan ülkemizin güvenliğidir. Türkiye bunu her şart altında sağlayacak güçtedir. ABD ile DEAŞ'a karşı mücadelede tavrımız çok açık ve nettir. Nasıl iş birliği yapacağımız her seviyede kendilerine aktarılmıştır. Bu şartlar altında karar bizim değil ABD'nin kararı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız 16-17 Mayıs gibi ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda kapsamlı bir görüşme yapacak ve ona göre hareket edilecektir. Bu esnada varsayımları esas alarak bir kanaat oluşturmak yanlış olur. Yanlış olmayan tek şey; Türkiye'ye içeride ve dışarıda zarar verecek kim varsa, arkasında kimin olduğuna, olmadığına bakmadan gereğinin yapılacağıdır. Bunun bilinmesi gerekir."

CHP Genel Merkezinin, mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin, YSK işleminin iptali talebiyle Danıştay'a dava açacak olmasına yönelik sorulan bir soruya Yıldırım,"Millete gittik. Kararı millet verdi. Milletin kararını mahkemelerde şikayetle düzeltmek demokrasinin bir yolu değildir. İtiraz hakkını sadece CHP değil herkes kullanma durumundadır. Millet sözünü söylemiştir. Yüzde 51.4, 25 milyon 200 bine yakın vatandaşımız evet vermiş, 23 milyon vatandaşımızda hayır demiştir. Evet sonucu böylece tecelli etmiştir. Milletin iradesine, kararına rıza göstermemek, demokrasiye gerektiği kadar inanmamak anlamına gelir. Bunlar beyhude gayretlerdir. YSK, yapılan her seçimle ilgili itirazları karara bağlar ve mesele biter. Seçimler konusunda, YSK'nın verdiği karar kesindir. Bunun üzerine herhangi bir yargı yolu yoktur. Buna rağmen gidebilirler mi? Evet tabi gidebilirler. İstedikleri yere gidebilirler. Milletin kararının üzerine hiçbir mahkeme, bir karar ibraz edemez" cevabını verdi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, "Bir dakika Sayın Cumhurbaşkanım, bir dakika maç bitmedi" açıklamasını değerlendiren Yıldırım, "Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Eğer böyle bir yol benimsiyorsa bu demokratik bir yol değildir. Milletin kararını sindirmemek anlamına gelir. Ana muhalefet partisine bu yakışmaz. Ana muhalefet partisinde kim son sözü söylüyor anlamış değilim. Bugünlerde Ana muhalefet partisinde herkes ayrı telden çalıyor" dedi.

"OHAL Komisyonunun göreve başlama tarihine" ilişkin soruya Yıldırım, "OHAL komisyonu; yani kamudan ilişiği kesilenler, açığa alınan FETÖ dolayısıyla, bölücü terör örgütüyle iltisakları dolayısıyla bunların itirazlarını karara bağlamak üzere bir KHK kapsamında kanun çıkarıldı. Oraya 7 kişinin ataması yapılacak, bunlarla ilgili gerekli güvenlik araştırmaları yapıldı ve bugünlerde bu atamaları yapacağız. Böylece bugüne kadar Bakanlıklara, valiliklerimize, başbakanlığa yapılan müracaatlar yeni baştan bu komisyon tarafından, itiraz komisyonu tarafından ele alınacak. Onlar çok titiz bir çalışmayla bu itirazları karara bağlayacaklar. Peki şimdiye kadar da itirazlar oldu, iadeler oldu, iade talepleri reddedilenler oldu. Ne fark var diye vatandaşlar merak edebilir. Fark şudur, bu komisyon kanunla kurulmuş bir komisyondur ve dolayısıyla hakimlerden ve değişik kurumlardan atanan üyelerden oluşacaktır. bunların verdiği kararla birlikte, komisyonun, iade kararı verirse zaten yanlışlık düzeltilmiş olacak. Ancak, idarenin verdiği kararın doğru olduğunu tespit etmesi halinde şikayet sahibine, yargıya müracaat yolu açılacak. Yargı yolu açılacak. Ondan sonra yargı nihai kararı vermiş olacaktır. Şu andaki idari tasarruflarda OHAL dolayısıyla yargı yolu kapalı" cevabını verdi.

Bir gazetecinin, "Olağanüstü kongre ile ilgili ilgili bir talep MYK veya MKYK toplantılarında belirtildi mi?" sorusuna Yıldırım, "Bunlar önceden planlanmış toplantılardır. Esas itibarıyla da yapılan halk oylamasının sonucunun kapsamlı olarak değerlendirilmesidir. Partimizin kongre süreci devam ediyor, dolayısıyla bu süreçte gerekli kongreleri yapacağız. Partimizin yetkili kurulları kongre takvimiyle ilgili çalışmaları başlatmıştır, bundan sonra da ne karar verecekse ona göre icra edilecek" karşılığını verdi.

Başbakan Yıldırım, açıklamaları sonrası ise kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Vatandaşları selamlayan Yıldırım, vatandaşların sorunlarını da dinledi.