Başarılarını Başkan Kayda ile Paylaştılar

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Milli Egemenlik Ortaokulu Judo takımı, Okul Müdürü Muhammet Mustafa Demir ve beden eğitimi öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.



Manisa'da düzenlenen Judo Turnuvasında il şampiyonu olan Milli Egemenlik Orta Okulu Judo Takımı, turnuva boyunca neler yaptıklarını Başkan Kayda'ya anlattı. Salihli'de başarılı sporcular yetiştirdikleri için beden eğitimi öğretmenlerine teşekkür Belediye Başkanı Zeki Kayda, "İlçemizde böyle gençleri yetiştirdiğiniz ve Salihli'nin tanıtımında etkili olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Manisa şampiyonluğundan dolayı hepinizi tebrik ediyor, bu başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.



Ziyaretlerinden dolayı Okul Müdürü Muhammet Mustafa Demir ve beden eğitimi öğretmenlerine teşekkür eden Başkan Kayda, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - MANİSA