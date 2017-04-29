Başarı İçin Liderlik Özelliğinizi Geliştirin

Kongreye katılan CitiPR'ın kurucusu Derya Aslan öğrencilere, iş hayatında hedefe ulaşabilmeleri için liderlik özelliklerini geliştirmeleri, yeni medyayı doğru okumaları ve verimli kullanmaları tavsiyesinde bulundu

Denizci Öğrenciler Derneği'nin 1999 yılından beri aralıksız olarak gerçekleştirdiği Ulusal Denizkızı Kongresi'nin 18'incisi 27-30 Nisan tarihleri arasında Alanya'da Mukarnas Spa Resort Hotel'de gerçekleştiriliyor. 40 farklı üniversite, yüksekokul, lise ve dengi okulun denizcilikle ilgili farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerin sektör profesyonelleri ve akademisyenlerle buluştuğu kongrede, Türkiye'de denizciliğin geleceği tartışılıyor.

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Öğrenciler arası köprü

Türkiye'nin pek çok bölgesinden farklı okullarda aynı bölümleri okuyan gençler arasında köprü kuran 'Ulusal Denizkızı Kongresi', pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kongrede, Türk denizciliğinin tarihi ve gelişimi', 'Liman ve marina işletmeciliği', 'Proje yönetimi ve planlama', 'Kaptan-çarkçı-klavuz', 'Gemi inşa ve askeri gemi', 'Denizcilik işletmeleri', 'Yat inşa ve bakım onarımı', 'Deniz kültürü ve turizmi konulu' paneller düzenleniyor.

Denizcilik bir yaşam biçimi

Kongrenin ikinci gününde konuşan Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli, bir sonraki Ulusal Denizkızı Kongresi'nin başkent Ankara'da yapılmasının öğrenciler ve devlet kurumları arasındaki bağın güçlenmesine büyük katkıda bulunacağını söyledi. Girne Üniversitesi Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü Ali Rıza İşipek ise, denizciliğin aslında bir meslek değil yaşam biçimi olduğunu söyledi. Tarihte yaşanan deniz savaşlarının sanat eserlerine yanlış yansıtıldığını kaydeden İşipek, "Hatalı gördüğüm noktalarda bazı ressamları bilgilendiriyorum. Gemi çizimlerindeki teknik detayların daha doğru yansıtılması için çalışıyorum" dedi.

Türkiye bir deniz ülkesi

18. Ulusal Denizkızı Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan CitiPR Marka ve İletişim Danışmanlığı Kurucusu Derya Aslan, iletişim, liderlik ve yeni medya konularında deneyim ve görüşlerini sektör temsilcileri ve öğrencilerle paylaştı. "İletişim hayatın her alanında var" diyen Aslan şöyle devam etti: "İş hayatında hedefe ulaşabilmek için liderlik özelliklerimizi geliştirmeli, iletişimin dinamiklerini, yeni medyayı doğru okumalı ve verimli kullanmayı bilmeliyiz. Tüm bunlar için şart olan 'iletişim', her mesleğin vazgeçilmezi ve temel unsurudur."

İthalat ve ihracatın yüzde 90'ı

Türkiye'nin üç yanı denizlerle çevrili bir ülke olduğunun altını çizen Derya Aslan şunları söyledi: "Haliyle de denizcilik sektörü, ülkemizin dünyaya açılımı ve entegrasyonunda büyük öneme sahip. Türkiye'nin ithalat ve ihracat taşımalarının yüzde 90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Asya ile Avrupa arasında bir köprü olması, uluslararası deniz ulaşım yollarının kavşağında bulunan jeo-stratejik coğrafik konumu ve 8333 kilometrelik kıyı şeridi ile Türkiye, denizcilik sektörü önemli avantajlara sahip."

Sektör hak ettiği konumda değil

"Türkiye'de denizcilik sektörü dinamik bir yapıya sahip olsa da henüz hak ettiği konuma ulaşabilmiş değil" diyen Derya Aslan şöyle devam etti: "Medya takip merkezi Interpress'in verilerine göre; son beş yılda denizcilik sektörü ile ilgili yazılı basında 213 bin 455 haber çıkmış. Buna karşılık, 2012'den 'Sivil Havacılık' sektöründe ise 294 bin 500 haber yer almış. İki sektör arasındaki 81 bin adetlik fark bize şunu anlatıyor: "Denizciler iletişimi seviyor. Ama sadece bu, yeterli değil. Denizcilik sektörü iletişimin önemini kavramalı. Yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal medyayı da etkin biçimde kullanmalı. Sektörün kalkınması Türkiye ekonomisi için de büyük önem taşıyor"

dedi.

Sosyal hayatınızı iyi yönetin

Denizkızı Kongresi'nde öğrencilere tavsiyelerde bulunan Derya Aslan, şunları söyledi: "Kendinizi sürekli geliştirerek sepetinizde farklı yetenekler biriktirin. İletişimin gücünü fark edin ve bu gücü kullanabilir hale gelin… Sosyal hayatınızı iyi yönetin ve 'Networking' dediğimiz dayanışma içinde olacağınız kişilerden oluşan ağınızı güçlü tutun"

Kongreye geniş katılım

18. Ulusal Denizkızı Kongresi'ne katılan isimler şöyle: Türk Loydu Vakfı Dış İlişkiler Müdürü Mehmet Avcı, Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Dereli, Antalya Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Anılgan, Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ergin, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Civelek, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Hızır Reis Deniz.

