Başakşehirli Futbolcular Tedbirli Olarak Pfdk'ya Sevkedildi
Başakşehirli futbolcular tedbirli olarak PFDK'ya sevkedildiEmre Belözoğlu, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan kupa maçında Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacaklarBu oyuncular cezaların oranına göre büyük ihtimalle lider Beşiktaş ile hafta sonu lig maçında da forma...
Başakşehirli futbolcular tedbirli olarak PFDK'ya sevkedildi
Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan kupa maçında Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacaklar
Bu oyuncular cezaların oranına göre büyük ihtimalle lider Beşiktaş ile hafta sonu lig maçında da forma giyemeyecekler
Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul
Ç.Rizespor maçı sonrasında habercilere saldıran Medipol Başakşehirli futbolcuların dosyası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildi.
PFDK'ya -tedbirli- olarak gönderilen Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan kupa maçında Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacaklar.
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan M.Başakşehir 26 Nisan çarşamba günü oynanacak olan maça bu oyuncularından yoksun çıkacak.
YÖNETİMDEN RADİKAL KARAR
Başakşehir'de Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan bugünkü yönetim toplantısının ardından kadro dışı bırakıldı. İki oyuncuya para cezası da verildi.
Medipol Başakşehir Kulübü ayrıca, Volkan Babacan hakkında, muhabir Selman Kutlu'nun görsel basındaki ifadelerinde kendisine herhangi bir fiili müdahalesi olmadığını belirtmesi dikkate alınarak, TFF'den alınacak kararı takiben değerlendirme yapılmasına karar verdi.
SAVUNMA ÇÖKTÜ
Savunmacılardan Epureanu'nun kart cezalısı olması, Egemen'in sakat olması, Yalçın'ın kadro dışı bırakılması teknik heyeti de savunmayı oluşturma konusunda sıkıntıya soktu. Önce Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları, ardından cezaların oranına göre kalan haftalarda Başakşehir'in stoperlerinden birinin Mahmut olması bekleniyor.
KALE; U-21 VE U-19 TAKIMINDAN OYUNCULARA EMANET
Dev rakiplere karşı Başakşehir'in kalesini U-21 ve U-19 takımından gençler koruyacak. İlk kez Süper Lig maçına çıkacak olan U-21 kalecisi Faruk Çakır 22 yaşında. U-19 kalecisi Ahmet Sait Kıvanç ise henüz 19 yaşında
FUTBOLCULARIN MENAJERLERİ SALDIRIYA UĞRAYAN GAZETİCİLERİ ARADI
Bu arada edinilen bilgiye göre Başakşehir'de olaya karışan bazı futbolcuların menajerlerinin saldırıya uğrayan gazetecileri arayarak aracı olmaya çalıştıkları ve kendilerinden özür dileyerek bir araya gelmeye çalıştıkları belirtildi. Mağdur gazeteciler bu girişime sıcak bakmazken, futbolcuların pişman oldukları ifade edildi.