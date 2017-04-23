Başakşehir'de virajı alamayan beton mikseri yola devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, yol trafiğe kapatıldı. Kaza, saat 15.00 sıralarında İkitelli Köprülü Kavşağı Bağcılar yönünde gerçekleşti. İddiaya göre, Kadir Mercan Demir idaresindeki 34 ZEM 65 plakalı beton mikseri, Başakşehir'den Bağcılar yönüne giderken İkitelli Köprülü Kavşağında virajı alamadı. Kontrolden çıkan 33 tonluk beton mikseri ilk önce trafik levhasına vurdu, ardından aydınlatma lambasının bulunduğu direğe çarparak yola devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken araçlar alternatif yollara sevk edildi. Beton mikseri devrildiği anda kafasından hafif yaralanan araç şoförü Ahmet Mercan Demir tedavisi yapılmak üzere en yakın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı çekicilerin kaldıramadığı aracı çekmek üzere vinç çağrıldı. Hafif yaralanan şoför Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazanın yaşandığı sırada olay yerinde bulunan Mahmut Bakan, "Yan tarafta arsada duruyorduk. Bir anda bir ses geldi. Devrilirken bariyere vurunca durdu. Direk ambulansı aradım. Ambulansı aradıktan sonra itfaiyeyi aradım. Sıkışmış da olabilir diye. Arkadaşı gayet sağlıklı bir şekilde çıkardık. Hafif bir yarası vardı. Direğe çarptı ondan sonra durdu. Kayarak bariyere vurdu ve durdu. Başakşehir tarafından geliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Keskin bir viraj var burada. Direk yattı" ifadelerini kullandı.



(Caner Sönmez / İHA)