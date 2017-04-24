Başakşehir'de Emre, Yalçın, Ufuk ve Volkan Tedbirli Olarak PFDK'ya Sevk Edildi
Medipol Başakşehir'de gazeteciye saldıran Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan, Volkan Babacan ve Emre Belözoğlu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi!
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
"Hukuk Müşavirliği'nce 24.04.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
EMRE BELÖZOĞLU'DAN SPORMENLİĞE AYKIRI HAREKET
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
VOLKAN, UFUK VE YALÇIN 'SALDIRI'DAN DOLAYI PFDK'LIK OLDU
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu VOLKAN BABACAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu UFUK CEYLAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu YALÇIN AYHAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 24.04.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."