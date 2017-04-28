Başak Eraydın, Çeyrek Finalde Elendi
TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Başak Eraydın, çeyrek finalde Rumen rakibi Irina Camelia Begu'ya 2-1 yenilerek elendi.
TEB BNP Paribas İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Başak Eraydın, çeyrek finalde Rumen rakibi Irina Camelia Begu'ya 2-1 yenilerek elendi.
Dünya sıralamasında 257. basamakta bulunan Başak Eraydın'ın, aldığı bu sonuçla 9 maçlık galibiyet serisi son buldu.
Garanti Koza Arena'daki turnuvanın tekler çeyrek finalinde Başak Eraydın, 3 numaralı seribaşı Rumen Irina Camelia Begu ile karşılaştı.
İlk seti 6-2 kazanan Başak, ikinci seti "tie-break"le 7-5, son seti de 6-1 kaybederek elendi.
İSTANBUL / DHA