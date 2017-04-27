Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun Mazbatasını Aldı
Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Orhan Uzun'un, rektörlük mazbatasını aldığı bildirildi.
Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Orhan Uzun'un, rektörlük mazbatasını aldığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzun'a rektörlük mazbatası Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından verildi. Saraç tebriklerini ileterek, Uzun'a yeni görevinde başarı diledi.
Uzun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleriyle 18 Nisan tarihi itibarıyla Bartın Üniversitesi Rektörlüğü görevinin kendisine tevdi edildiğini anımsatarak, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın YÖK Başkanımıza ve çok değerli YÖK üyelerimize teşekkür ederek, saygılarımı sunuyorum." ifadesinde bulundu.