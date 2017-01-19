Bartın Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı

BARTIN merkezli 3 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.



Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 14 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Bartın, Ankara ve Niğde'de belirlenen adreslere polis ekipleri eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda, aralarında memur ve esnafın bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. - Bartın