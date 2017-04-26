Barcelona'dan Farklı Galibiyet

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında sahasında Osasuna'yı 7-1 yenen Barcelona, liderliğini devam ettirdi.



La Liga'da lider Barcelona ile son sıradaki Osasuna'yı karşı karşıya getiren maçta ev sahibi takım, rakibine karşı baştan sona üstün bir futbolla farklı galibiyet aldı. Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin 12. dakikada attığı golle öne geçen Barcelona, 30. dakikada Andre Gomes ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0'lık skorla sona erdi.



İkinci yarıya golle başlayan Osasuna, 48. dakikada kazanılan serbest vuruşta kaleci Ter Stegen'in hatasını iyi değerlendiren Roberto Torres ile farkı bire indirdi: 2-1. Bu dakikadan sonra ataklarını yoğunlaştıran Barcelona, 58. dakikada Andre Gomes, 61. dakikada Messi, 64. dakikada Alcacer ve 68. dakikada penaltıdan Mascherano ile 10 dakikada 4 gol atarak skoru 6-1'e getirdi. 63. dakikada oyundan alınan Messi, Camp Nou Stadı'ndaki 68 bin kişi tarafından ayakta alkışlandı. Teknik direktör Luis Enrique, Arjantinli futbolcunun yerine Barcelona'nın altyapısından getirerek A takımda şans tanıdığı 19 yaşındaki İspanyol forvet Carles Alena'yı oyuna aldı.



Maçın 86. dakikasında Alcacer ile bir kez daha rakip ağları havalandıran Barcelona, sahadan 7-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Barcelona, 78 puanla liderliğini sürdürürken, Osasuna ise 18 puanla La Liga'da son sırada kaldı.



Öte yandan sakatlığı sona eren ve geçen hafta oynanan El Clasico'da kadroda olmasına rağmen yedekte bekleyen Arda Turan, Osasuna karşısında 8 maç sonra Barcelona'da ilk 11'de sahaya çıktı. Maç boyunca sahada kalan Arda, alınan farklı galibiyette takımına katkı sağladı. Bu arada Mascherano, 7 yıllık Barcelona kariyerindeki ilk golüne Osasuna karşısında imza attı.



Ev sahibi ekipte Luis Suarez, Andres Iniesta, Jordi Alba, Sergi Roberto ve Samuel Umtiti, dinlendirilme amaçlı yedek bekletildi.



Barcelona, 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak Katalan derbisinde, deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak.