Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112. Şube Müdürü Egemen Gökalp, son yağışlar ile barajlardaki su seviyelerinin arttığını bildirdi.



Gökalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftadır barajlardaki su seviyelerinde ciddi bir yükselme olduğunu söyledi.



Su seviyelerinin kar yağışı ile her geçen gün arttığına dikkati çeken Gökalp, "Barajlardaki su seviyesi artıyor. Kayalı Barajı'mız yüzde 60, Armağan Barajı yüzde 56, Kırklareli Barajı'mızın su seviyesi yüzde 44'e yükseldi. Bu seviyelerin yaklaşık 2 ay içinde yüzde 90'lara geleceğine inanıyorum. Barajlarımızın bu yağışlara ciddi anlamda ihtiyacı vardı. Son yağışlar ile barajlarımızdaki su seviyesi artmaya başladı. Barajlarımız artık istenilen düzeye gelecek." diye konuştu.



Gökalp, barajların su seviyelerinin normal düzeyde olduğunu sözlerine ekledi.