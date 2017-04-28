Barajlar Yaza Hazır

Haber: İstanbul DHA



İSKİ'nin yeni verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 87,30 da bulunuyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 863 milyon 770 bin metreküp su tutma kapasitesindeki barajlarda su hacmi, 4 aylık artışın ardından bu ay yağışın azalması ile yüzde 80 lere düştü. Barajlarda Aralıkta 44,72 olan doluluk, Ocakta 68,65, Şubatta 86,44, Martta 88,44 olarak gerçekleşerek, son 12 aydaki en yüksek orana ulaştı. Söz konusu rakam bu ay ise azalarak, 28 Nisan itibarıyla 87,30 olarak ölçüldü.



Barajlardaki doluluk oranları şöyle:



Ömerli 88,68



Pabuçdere 99,42



Sazlıdere 68,60



Büyükçekmece 83,54



Alibey 83,12



Terkos 93,59



Kazandere 100,00



Elmalı 0,52



Darlık 95,55



Istrancalar 92,53