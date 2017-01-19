Barajda Kaybolan Şahsın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Çorum'da, buz tutan barajda yürürken buzun kırılması sonucu baraj gölüne düşen şahsın cansız bedenine ulaşıldı.



Olay, dün akşam Çomar Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobiliyle baraj kenarında gezinti yapan Mustafa B., buz tutan baraj gölü üzerinde bir kişinin yürüdüğünü gördü. Buz üzerinde yürüyerek, kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklaşan kişi bir süre sonra buzun kırılması sonucu suya düştü. Bunu fark eden Mustafa B., suda çırpınan kişiyi kurtarmak istedi. Buzun kırılması üzerine suya düşen Mustafa B., kendi imkanlarıyla kurtularak, kıyıya çıktı. Gencin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kıyıya indirilen bot ile derinliği 15 metreyi bulan baraja açılan 3 dalgıcın yaklaşık bir saat süren aramasında, suda kaybolan kişi bulunamadı.



Bir süre devam eden arama kurtarma çalışmaları havanın karanlık ve soğuk olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.



Kayıp şahsı arama kurtarma çalışmaları sabah yeniden başlatıldı. Arama çalışmalarına AFAD ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Su Arama Kurtarma ekipleri katıldı. Dalgıçlar buz tutan baraj gölünün üzerinde yaklaşık 30 metre yürüdükten sonra şahsın suya düştüğü bölgede suyun içerisine dalış yaptı. Bu sırada bir bot ile dalgıçlara bağlanan halatlarla önlem alındı. Su altı arama ekibi, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından adının Adnan Öztürk (33) olduğu belirlenen kişinin cansız bedenini 13 metre derinlikte buldu. Uzun uğraşlar sonucu baraj gölünden çıkarılan Öztürk'ün cesedi otopsi için Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇORUM