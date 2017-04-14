Banvit'in Satışı 25 Mayıs'ta Gerçekleştirilecek
Banvit'in yüzde 79,48'lik hissesinin TBQ Foods GmbH'a devrinin 25 Mayıs'a kadar gerçekleştirilmesinin beklendiği açıklandı.
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