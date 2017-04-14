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Banvit'in Satışı 25 Mayıs'ta Gerçekleştirilecek
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Banvit'in Satışı 25 Mayıs'ta Gerçekleştirilecek

Banvit'in yüzde 79,48'lik hissesinin TBQ Foods GmbH'a devrinin 25 Mayıs'a kadar gerçekleştirilmesinin beklendiği açıklandı.

Banvit'in Satışı 25 Mayıs'ta Gerçekleştirilecek

Banvit'in yüzde 79,48'lik hissesinin TBQ Foods GmbH'a devrinin 25 Mayıs'a kadar gerçekleştirilmesinin beklendiği açıklandı.

Kaynak: Dunya.com

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25 Mayıs, Banvit