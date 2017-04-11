Bandırmaspor Teknik Direktörü Şimşek, İstifa Etti

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, görevinden istifa etti. Bandırmaspor, Şimşek'in istifasının ardından teknik direktör Mustafa Uğur ile anlaştı.



Kulüp basın sözcüsü Bilgen Süngü, Bandırmaspor Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısında, Şimşek'in takımın önünü açmak için istifa ettiğini söyledi.



Süngü, Şimsek'in istifa etme nedenleri arasında Giresunspor mağlubiyetinin etkili olduğunu vurgulayarak, "Hocamız, Giresunspor karşılaşması sonrasında alınan mağlubiyetin ardından takımın önünü açmak istediğini belirtti ve görevinden istifa etti. Hoca konusunda son bir şansımız var. Bunu biliyor ve böyle görüyoruz. Umutsuz değiliz. Şehrimiz de umutsuz olmasın." diye konuştu.



Kulüp başkanı Erhan Elmastaş ise Şimşek'in istifasının ardından teknik direktör Mustafa Uğur ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığını, imzaların ise önümüzdeki günlerde atılacağını bildirdi.