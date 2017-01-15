Bandırmaspor-Samsunspor: 2-0





Stat: 17 Eylül



HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xxx), Engin Erdem (xxx), Murat Ergin Gözütok(xxx)



BANDIRMASPOR: Okan Kocuk (xxx)- David (xxx), Yiğit (xx) (Dk.88 Üstün Bilgi), Brinner (xx), Gökhan Karadeniz (xx), da Silva (xx), Emre Güngör (xxx), Feridun (xxx) (Dk.77 Doğan Karakuş xx), Gökhan Yılmaz (xxx), Bahri (xx), Atabey Çiçek (xxx) (Dk.89 Yusuf Akyel x)



SAMSUNSPOR: Furkan Köse (xx)- Niaye (xxx), Distel Zola (x) (Dk.63 Vedat xx), Murat (xxx), Canberk (xxx), Burhan (x), Mustafa Sevgi (x) (Dk.68 Göksu xx), Hasan Kılıç (xx), Kenan (xx), Abdülkerimı (xx), Kone (x) (Dk.72 Alperen x)



GOLLER: Dk.11, Dk.64 Atabey Çiçek (Bandırmaspor)



SARI KARTLAR: Burhan (Samsunspor)



TFF 1'inci Ligi'nin 17'nci hafta maçında Bandırmaspor kendi sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 yendi.



11'inci dakikada Feridun Kıroğlu, rakip ceza alanı içinde topu kale önüne kesti. Atabey Çiçek, boş pozisyonda topu ağlara bıraktı: 1-0.



17'nci dakikada gelişen Samsunspor akınında ceza alanı içinde Hasan Kılınç, topa vurmak üzereyken Emre Güngör son anda topu kornere gönderdi.



30'uncu dakikada Yiğit Gökoğlan'ın sağdan kale önüne yaptığı ortayı Atabey Çiçek'e gelmeden önce son anda Samsunspor savunması topu kornere gönderdi.



İlk yarı 1-0 ev sahibi Bandırmaspor'un üstünlüğüyle kapandı.



50'inci dakikada Gökhan Karadeniz'in ara pasıyla ceza alanının sağ çaprazından kaleye inen Yiğit Gökoğlan'ın şutu kalecide kaldı.



54'üncü dakikada Bandırmaspor kalesi önündeki karambolde top, son anda kaleci Okan Kocuk'un ellerinde kaldı.



57'nci dakikada soldan gelişen Samsunspor atağında Murat Gürbüzerol, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunu kaleci Okan, köşeden çıkardı.



64'ünc ü dakikada Bandırmaspor'un ikinci golü geldi. Sağ kanattan Yiğit Gökoğlan'ın ortasında Atabey Çiçek'in vuruşu ağları havalandırdı: 2-0.



- Balıkesir