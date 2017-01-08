Bandırma ve Manyas'ta da Okullar Yarın Tatil

BALIKESİR'in Bandırma ve Manyas ilçelerinde, 9 Ocak pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi.



Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. Susurluk İlçesi'nde de taşımalı eğitim öğrencilerine tatil verildi. - Bandırmabalıkesir