Bandırma'da Turşu Bidonundan Uyuşturucu Çıktı

Bandırma ilçesinde düzenlenen operasyonda turşu varillerinin içine gizlenmiş 5 kilogram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Bandırma ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin şehirler arası otobüsle doğu illerinden getireceği uyuşturucuları Bandırma'da piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bandırma Şehirler arası Otobüs Terminalin'de otobüsten inen E.K'yi (21) burada gözaltına aldı.



Otobüsün bagajındaki şüpheliye ait turşu bidonlarını inceleyen ekipler, bidonların içerisine 4 parça halinde poşetlenerek gizlenmiş 5 kilogram esrar ele geçirdi.



Yakalanan şüpheli Bandırma ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.