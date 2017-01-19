Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Telli Kavak mevkisindeki zeytinyağı fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Ayvalık Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgeye tedbir amaçlı ambulanslar da çağrılırken yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.
Balıkesir'de Yağ Fabrikasında Yangın
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
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