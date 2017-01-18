Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de, uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu 5 kişi, tutuklandı.



Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde getirip pazarladığı tespit edilen İran uyruklu M.H, A.A, M.F. ve K.F. güvenlik güçlerince yakalandı.



Operasyon kapsamında, İran uyruklu S.İ. de İstanbul'da gözaltına alınarak, Balıkesir'e getirildi.



Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği tespit edilen 5 bin 800 lira, 835 dolar ile 70 avro ele geçirildi.



Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.