Balıkesir'de İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



İsmail Topaloğlu yönetimindeki 41 EN 511 plakalı otomobil, Balıkesir-Havran karayolunun Esenler mevkisinde Ethem Özcan'ın kullandığı 45 RT 461 plakalı otomobille çarpıştı.



Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.



Yaralı sürücüler ile Ömer ve Harun Çakır, Alaaddin Talha ve Abdürrahim Öz, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit ve Havran devlet hastanelerine kaldırıldı.