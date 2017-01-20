Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Smaçör Filiz'le Anlaştı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda play off mücadelesi veren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 2013-14 sezonunda Arkasspor forması giyen 31 yaşındaki smaçör Filiz Özgür'ü transfer etti.



O sezon sonunda ani bir kararla evlenerek yurtdışına yerleşen ve voleybolu bırakan deneyimli oyuncu parkeye geri döndü. Bulgaristan doğumlu 1.85 metre boyundaki Filiz; İnterfarma, Şahinbey Belediyesi, Gazi Üniversitesi, Emlak TOKİ, Eğrelispor, Tarımspor, Beylikdüzü, Igtisadchi Bakü, Yeşilyurtspor, Karşıyaka, Salihli Belediyespor'da da oynadı. Antrenmanlara başlayan Filiz'in forma giymeye hazır olduğu belirtildi.



- Balıkesir