Balıkçılar Yeni Sezon Hazırlıklarına Erken Başladı

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - "Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan Sinoplu balıkçılar, av sezonunun 15 Nisan'da sona ermesiyle tekne ve ağlarının onarımlarını yapmaya başladı.



Sezonun ilk bölümünde bol miktarda palamut yakalayan, daha sonra ava hamsi, istavrit ve barbunyayla devam eden Karadenizli balıkçılar, av yasağının başlamasının ardından ara vermeden yıpranan tekne ve ağlarının bakımını yapıyor.



Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamutun bol olması nedeniyle genel anlamda iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.



Gerek küçük gerekse büyük balıkçı teknelerinin denizden elleri boş dönmediğini vurgulayan Tuncer, "Bu kadar palamut bolluğu yaşanacağını kimse tahmin etmiyordu. Allah bizlerin gönlüne göre verdi." dedi.



Palamudun yanı sıra diğer balık türlerinin zaman zaman bollaştığını dile getiren Tuncer, "Ancak palamut kadar hiçbiri bol olmadı. Zaten bizim de böyle bir beklentimiz yoktu. Binlerce ton palamut avlanmış, bunun mutlaka bir karşılığı olacaktı. Dolayısıyla hamside azalma yaşandı ama palamut o kadar yoğun avlandı ki hamsi açığını kapatma şansımız oldu." diye konuştu.



Şimdiden yeni sezona hazırlanıyorlar



Balıkçı Talat Baş ise bölgedeki balıkçıların verimli bir sezonu geride bıraktığını belirtti.



Baş, "Belki son 10 yılın en güzel palamut avcılığı oldu. Hamsi az oldu ama av süresi uzadı. Birkaç yıldır 1-2 ay yapılan hamsi avcılığı, bu yıl 4 ay sürdü. İstavrit, mezgit ve barbunya gibi balıklar da zaman zaman yüzümüzü güldürdü. Kötü bir sezon geçirdik diyemeyiz. İnşallah gelecek sezon daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.



Av yasağıyla birlikte, yaz sıcakları gelmeden tekne ve ağların onarımlarını tamamlamak istediklerine dikkati çeken Baş, "Biraz erken olmasına karşın tekne ve ağlarımızın onarımlarına başladık. Çünkü ağlarımız sezon boyunca çok zarar görüyor. O nedenle onarımları uzun sürüyor. Yine teknelerimizin de bakımının yapılması gerekiyor." diye konuştu.



Her yeni sezonun beraberinde yeni umutları getirdiğini kaydeden Baş, gelecek sezon için de en büyük beklentilerinin bol miktarda palamut avlamak olduğunu sözlerine ekledi.