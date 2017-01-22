Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Balık Fiyatları El yakıyor
Ara
BİST 83.067 %0,93
DOLAR 3,7662 %-1,60
EURO 4,0313 %-1,27
PARİTE 1,0702 %0,38
ALTIN 146,53 %-1,16
FAİZ 11,34 %0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Balık Fiyatları El yakıyor

Karadeniz'e açılan balıkçıların az miktarda avla limana dönmesi, tezgahlardaki balık fiyatlarını artırdı.

Balık Fiyatları El yakıyor

Karadeniz'e açılan balıkçıların az miktarda avla limana dönmesi, tezgahlardaki balık fiyatlarını artırdı. Sezon boyunca palamut ve hamsiyle yüzleri gülen balıkçılar, son günlerdeki avlarında umduklarını bulamadı. Tezgahlardaki balık fiyatları ise yüzde 100-200 artış gösterdi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, bereketli bir sezon geçirdiklerini ancak son günlerde bu durumun değiştiğini söyledi.

Balıkçıların moralinin bozuk olduğunu anlatan Karakaş, "Balık av vermemeye başladı. Büyük umutlarla açıldığımız Karadeniz'den elimiz boş dönüyoruz diyebiliriz." şeklinde konuştu.

"ÇİNEKOP 15 TL'DEN 35 TL'YE YÜKSELDİ"

Az miktarda balık avlanılabilmesi nedeniyle tezgahlarda fiyatların yükseldiğini dile getiren Karakaş, "Bir hafta önce kilosu 15 liradan işlem gören çinekop, bugün 35 liradan satılıyor. Balık sevenler de bu durumdan şikayetçi ama Karadeniz'in cilvesi bu." ifadelerini kullandı.

"TEZGAH EL YAKIYOR"

Balıkçı Mehmet Dursun da "Bu ara bölgemizde avlanma az olduğu için balık fiyatları fırladı. Sadece hamsi, çinekop değil diğer balıklar da az geliyor. Tezgah el yakıyor. Durum böyle devam ederse çiftlik balıkları levrek, somon ve alabalık tezgahlarda olacak." dedi.

Tezgahlarda, bir kilogram çinekop 35, mezgit 20, hamsi ve istavrit 15 liradan satışa sunuluyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mustafa Karakaş, Mehmet Dursun, Kooperatif, Karadeniz, Bereketli, Akçakoca, Liman