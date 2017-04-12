Balbay'dan Süpürgeli 'Hayır' Mitingi

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Afyonkarahisar'da süpürgeyle 'hayır' mitingi yaptı. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi'nde referandum çalışması yaptı. Elinde süpürgeyle konuşan Balbay, "Bu süpürge iki işe yarayacak; birincisi hayırlarla silip süpüreceğiz, hayırları yükselteceğiz. İkincisi ise bu vatanın değerini bilmeyen, bu vatanın kendisine verdiklerinin kıymetini bilmeyenlere de bu süpürgeyle bildireceğiz" dedi.



Kendisini dinleyenler arasında her kesimden insan olduğunu belirten Balbay, "Bir kardeşimiz Fransa'dan geldiğini söyledi. Onu da kutluyorum. Demek ki sandıklara sahip çıkacağız. Sizler değiştirilecek bu 18 maddenin neler olduğunu, neler getireceğini çok iyi biliyorsunuz. Onun için 'evet' oyu verip bir kişiyi mutlu edeceğimize 'hayır' oyu verip 80 milyon kişiyi mutlu edeceğiz" diye konuştu. - Afyonkarahisar