Bakkala Giden Çocuğun Öldürülmesine 4 Tutuklama

Adana'da bir çocuğun öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde 4 gün önce meydana gelen olayda, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan Can ve Bülbül aileleri sokakta karşılaşınca sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf, birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş etti. O sırada annesine dondurma almak için bakkal dükkanına giden Yusuf Atmaca (10), çatışmanın ortasında kalınca bir av tüfeğinden çıkan saçmalarla sırtından yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.



Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri yaptıkları operasyonla, küçük Yusuf'un ölümüne neden olduğu iddiasıyla Ensari Can, Murat Can, Ahmet Bülbül, Mehmet Bülbül, Mustafa Bülbül, Sabri Bülbül ile Emre Bektaş'ı gözaltına aldı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ile tabancalar da ele geçirildi.



Emniyetteki sorgularının ardından 7 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA