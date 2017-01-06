Bakırköy Adliyesi'nde Şehitler İçin Anma (2)

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA İzmir'de yaşanan terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için Bakırköy Adalet Sarayı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu, başsavcıvekilleri, savcılar ve adliye çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Başsavcı Selami Hatipoğlu, 'Türkiye şu anda gerçekten milli seferberlik ve bir savaş halindedir. Bunun topyekün mücadele yoluda bir araya gelmek, bir olmak ve yek vücut olmaktan geçtiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu bilincin ana unsurlarından biri elbetteki Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun unsurlarından olan aynı zamanda yargıdır. Yargı, en önemli görevlerinden biri cumhuriyet savcısı ve hakim meslektaşlarımız aracılığıyla yürütmektedirler dedi.



'HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN'



İzmir Adliyesi'nde saldırı gerçekleştirildiğini ve kahraman polis Fethi Sekin tarafından büyük bir felaketin önlendiğini belirten Hatipoğlu, 'Maalesef yine de bir polis memurumuz şehit olmuş, bir adliye zabıt katibimiz de hayatını kaybetmiş ve şehit düşmüştür. Terör saldırılarında bu zamana kadar şehit düşen bütün vatandaşlarımızın ve güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diler ve yaralılara acil şifalar dileriz. Bu açıdan yargı camiası ve Türk milletine karşı kast edilen bu olay nedeniyle hepimizin başı sağolsun. Bu terör hadisesini şiddetle ve nefretle kınıyoruz diye konuştu. Anma töreni, kuran okunmasıyla sona erdi.