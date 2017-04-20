Bakan Zeybekci Soruları Yanıtladı: (1)

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarına ilişkin, "Rus Bakan'ın yaptığı açıklamada da 'Sırtımızdan bıçaklandık' herhalde yanlış bir tercümedir. Bu bıçaklanma meselesine gelirsek, o sözü kimin söyleme hakkı olduğu tartışılır ama sözlerinin sonunda da gördüm ki 'Bu iki tarafa da zarar veren bir şeydir, onun için halledilmesi gerekir' gibi bir şeyler de söylüyor. Son derece pozitif şeyler söylemek lazım. ya pozitif konuşalım ya susalım." dedi.



Zeybekci, "10 İl, 10 Ülke" hedef pazar çalışması kapsamında bakanlıkta gerçekleştirilen Çin tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile hafta başında Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin soru üzerine Zeybekci, "mevzu bahis vatansa, gerisi teferruattır" ifadesini daha önce de kullandığını anımsatarak, Rusya'ya gitmelerinin veya söz konusu ülke yetkililerinin Türkiye'ye gelmelerinin değil, çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu söyledi.



Toplantıda iki ülkenin tarım bakanının da bulunmadığını ve buna ihtiyaç olmadığını vurgulayan Zeybekci, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik "Ziyaretten önceki noktadan çok daha iyi noktadayız." değerledirmesinde bulundu.



Gelecek hafta Rusya'dan bakan yardımcısı başkanlığında bir heyetin tarım, ekonomi ve ulaştırma bakanlıklarından üst düzey temsilcilerle birlikte Türkiye'ye geleceğini bildiren Zeybekci, heyetin çalışmalarının ardından kendisinin KEK Başkanı ve Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile bir araya geleceğini kaydetti. Daha sonraki süreçte ise başbakan yardımcısı düzeyinde gelecek ay bir görüşme yapılacağını anlatan Zeybekci, Rusya ile tüm görüşmelerin ardından şu andakinden çok daha iyi bir noktaya gelmeyi hedeflediklerine dikkati çekti.



Türkiye'nin hiçbir Rus ürününe engelleme ve yasak kararı almadığını vurgulayan Zeybekci, Rusya'dan ithal edilen yaklaşık 2 milyar dolarlık tarım ürününün bulunduğunu anımsattı. Zeybekci, ithalatı yapanların, Rusya'ya domates, yaş üzüm satamayan kişiler olduğunu, bu nedenle siyaseten üzerilerinde yoğun bir baskı oluştuğunu dile getirdi. Bakan Zeybekci, şöyle devam etti:



"Bu durum sürdürülebilir değil. Yasak koyduğunuz zaman bunun karşısında 'Ben sana yasak koyayım ama sen bana hiçbir şey yapma' demek tabiatın kuralına aykırı. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Rusya'nın bize koyduğu yasaklar, iki ülke liderinin siyasi anlamda çok pozitif diyalog yakalamasına da uygun değil. Gelmiş olduğumuz noktayı ben olumlu olarak görüyorum. Yakın bir sürede de çözümle ilgili adımlar atabileceğimize inanıyorum. Rus Bakan'ın yaptığı açıklamada da 'Sırtımızdan bıçaklandık' herhalde yanlış bir tercümedir. Bu bıçaklanma meselesine gelirsek, o sözü kimin söyleme hakkı olduğu tartışılır ama sözlerinin sonunda da gördüm ki 'Bu iki tarafa da zarar veren bir şeydir, onun için halledilmesi gerekir' gibi bir şeyler de söylüyor. Son derece pozitif şeyler söylemek lazım. ya pozitif konuşalım ya susalım."



"Türk şirketleri domates serası kurmaya başladı"



Zeybekci, Rusya'ya ziyaretleri sırasında domates dahil Rusya'nın ambargo uyguladığı tarım ürünleri, tır şoförlerinin giriş izin belgeleri, uçuş mürettebatının vizeleri, yatırımcıların vize sıkıntıları, oradaki şirketlerin bazı iştigal alanlarına getirilen yasakların ele alındığını, Türkiye'nin ilave gümrük vergisi ve antidamping ile gözetim uygulamalarının da gündeme getirildiğini anlattı.



Bakan Zeybekci, "Biz de 'bunlar da görüşülebilir' dedik. Türkiye'ye et ürünleri satmak istediklerini söylediler. Biz de 'peki' dedik. Çünkü biz Türkiye olarak et ithal eden bir ülkeyiz. 'Niye bunu Rusya'dan da almayalım, sağlık ve manevi anlamdaki (helal kesim) kriterleri tutmak kaydıyla' dedik. Zaten Rusya, Müslüman nüfusun çok olduğu, bu anlamda da hassasiyetleri olan bir ülke. Bunlar da olduktan sonra hiçbir mahsuru da yoktur. Çok değil, Rusya zaten aynı zamanda et ithalatçısı bir ülke. Bildiğimiz kadarıyla bize ihracat yapabilme teknik anlamda kabiliyetine sahip bir veya iki firma var. Onların da kapasitesi son derece düşük." ifadelerini kullandı.



Domatese yönelik ambargonun henüz kalkmadığına işaret eden Zeybekci, "Son görüşme gününe kadar hiçbir şeye 'kalktı veya şöyle oldu, böyle oldu' diyemeyiz." diye konuştu.



Zeybekci, başka bir soruyu yanıtlarken de "Şu anda Türk şirketleri Rusya'da sera kurmaya başlıyorlar. Öyle bir gelişme var. Bizim şirketlerimiz çok daha esnek, aktif. Çok daha hızlı hareket edebiliyorlar. Rusya'da üretilen bir ürünse, oradaki üretimi rahatsız edecek bir talep içerisinde değiliz zaten." dedi.



(Sürecek)